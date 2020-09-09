Архивные фото Пугачевой и Леонтьева растрогали фанатов в Сети

Москва, 9 сентября. В социальную сеть Instagram попали архивные снимки, на которых можно лицезреть восхищенную Аллу Пугачеву на концерте ее звездного друга Валерия Леонтьева. Фотографии принадлежат фотографу Роману Родину, он и выложил снимки в официальном аккаунте биографа певицы.

На нашумевшем фото можно рассмотреть не только одних из самых ярких представителей отечественной эстрады, но и внушительное скопление поклонников, которые не упустили шанса стать частью момента и сфотографировать его на память.

«Есть события и снимки, которые навсегда остаются в памяти. Эта фотография, сделанная мной в день выступления моего любимого артиста Валерия Леонтьева, относится к таким. Я смог запечатлеть именно тот момент, когда певец увидел свою восхищенную подругу – Аллу Пугачеву и подошел к ней!» — такую подпись оставил автор фото под постом.

Многие фанаты артистов — главных героев нашумевшего фото, заметили, что звездных друзей сфотографировали в очень интимный момент. Подобное может происходить только с близкими людьми, которые трепетно относятся по отношению друг к другу.

Однако, сейчас ходят слухи, что из-за ревности супруга Примадонне пришлось оборвать дружескую связь с Леонтьевым. Именно по этой причине певец перестал посещать поместье звездной семьи.