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Архивные фото Пугачевой и Леонтьева растрогали фанатов в Сети

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Архивные фото Пугачевой и Леонтьева растрогали фанатов в Сети Москва, 9 сентября. В социальную сеть Instagram попали архивные снимки, на которых можно лицезреть восхищенную Аллу Пугачеву на концерте ее звездного друга Валерия Леонтьева. Фотографии принадлежат фотографу Роману Родину, он и выложил снимки в официальном аккаунте биографа певицы.       

На нашумевшем фото можно рассмотреть не только одних из самых ярких представителей отечественной эстрады, но и внушительное скопление поклонников, которые не упустили шанса стать частью момента и сфотографировать его на память. 

«Есть события и снимки, которые навсегда остаются в памяти. Эта фотография, сделанная мной в день выступления моего любимого артиста Валерия Леонтьева, относится к таким. Я смог запечатлеть именно тот момент, когда певец увидел свою восхищенную подругу – Аллу Пугачеву и подошел к ней!» — такую подпись оставил автор фото под постом. 

Многие фанаты артистов — главных героев нашумевшего фото, заметили, что звездных друзей сфотографировали в очень интимный момент. Подобное может происходить только с близкими людьми, которые трепетно относятся по отношению друг к другу. 

Однако, сейчас ходят слухи, что из-за ревности супруга Примадонне пришлось оборвать дружескую связь с Леонтьевым. Именно по этой причине певец перестал посещать поместье звездной семьи.   

Архивные фото Пугачевой и Леонтьева растрогали фанатов в Сети

Источник: Инстраграм-аккаунт Романа Родина
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