Дочь онкобольной Заворотнюк напугала подписчиков «траурным» видом

Москва, 9 сентября. Анна Заворотнюк, дочь страдающей онкологическим заболеванием актрисы Анастасии Заворотнюк, напугала своих подписчиков фотографией в «траурном» наряде. Фолловеры увидели в черном платье намек на состояние здоровья матери девушки.

Новые фотографии дизайнера Анны Заворотнюк испугали часть ее поклонников. На снимках девушка позирует в черном платье. У нее задумчивое и слегка трагичное выражение лица. Фолловеры предположили, что это может быть связано с состоянием здоровья ее матери. Актриса Анастасия Заворотнюк сейчас борется с онкологическим заболеванием, а ее близкие, хоть часто появляются в Сети, но тактично уходят от разговора о состоянии Заворотнюк. Также произошло и на этот раз, вопросы о здоровье матери Анна оставила без ответа.

«Аня, как мама? Первый день осени, как обычно, ужасно», — пишет karbazina.

«Как ваша мама? Никаких новостей нигде нет», — спрашивает viki_motivation.

Пессимистичные предположения подписчиков не оправдались. Наряд в черном цвете Анна Заворотнюк выбрала, чтобы узнать у своих подписчиков, как началась для них осень.

«Как прошел ваш первый день осени? Кто тут у меня в первый раз в первый класс, рассказывайте? Или не в первый? Кто в институт? Или может своих детишек уже проводили?» — пишет Анна.

Подписчики активно делятся своими переживаниями с Анной. Многие рассказывают о поступлении в вузы. Снимки, которые взбудоражили Сеть, были сделаны в одном из московских отелей. Автор работ — фотограф Павел Шелковников.

Ранее Анна Заворотнюк трогательно поздравила свою бабушку Валентину Заворотнюк. Она опубликовала семейную фотографию в «истории» Instagram. О состоянии матери дизайнера сейчас практически ничего не известно. В последнее время часто обсуждались рассказы соседей Анастасии по коттеджному поселку. Люди рассказали, что «прекрасная няня» окрепла после болезни. Об экспериментальном лечении Анастасии Заворотнюк в интервью RT рассказывал автор метода, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.