Кедми объяснил страх США перед российской системой ПРО «Нудоль»

Москва, 9 сентября. Израильский военный эксперт Яков Кедми рассказал об опасениях Вашингтона в связи с российскими испытаниями гиперзвуковой ракеты для системы противоракетной и противоспутниковой обороны А-235 «Нудоль».

Он отметил, что «Нудоль» заменит советскую противоракетную систему обороны «Амур», так как у новой разработки есть несколько важных преимуществ. Кедми объяснил, что «Нудоль» представляет собой мобильную систему ПРО на шасси грузовых автомобилей. Это, по словам эксперта, позволяет не только перемещать систему от объекта к объекту, но и избегать удара по ней самой.

Также, как указал военный эксперт, в «Нудоль» не включены ядерные боеголовки, у системы есть гиперзвуковая ракета, которая способна уничтожить баллистическую ракету противника. По словам Кедми, именно это и стало причиной страха американцев. Своим мнением эксперт поделился в эфире Iton TV.

«Система «Нудоль» на несколько порядков лучше прежней, и ее аналогов у американцев нет. Ввод этой системы в действие сводит почти к нулю возможность США нанести термоядерный удар по России. Потому что у американцев нет ответа на нее в области атакующих систем», — отметил Яков Кедми.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков ранее объяснил, что США опасаются развертывания элементов российского комплекса противоракетной обороны (ПРО) «Нудоль», поскольку теряют возможность превентивного удара.