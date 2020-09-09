Лукашенко сообщил о неопубликованной части переговоров про Навального

Москва, 9 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что существует неопубликованная часть перехваченных переговоров Берлина и Варшавы о скандальном блогере Алексее Навальном. Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, участвовавший в большом интервью с Лукашенко.

«Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьезная история, и это не мы придумали», — передал Бабаян рассказ президента Белоруссии.

По словам журналиста, Лукашенко рассказал, что Минск развернул в Гродно станцию радиоэлектронной разведки, снабженную самой современной техникой. Белорусский лидер добавил, что на этой станции работают настоящие профессионалы.

«Это только кусочек этой пленки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать?» — вспоминает Бабаян.

Журналисты ответили Лукашенко, что хотят услышать запись. Тогда президент Белоруссии сообщил, что передал полную версию главе ФСБ России Александру Бортникову, поэтому именно к нему нужно обращаться с просьбой послушать разговор.

«Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди», — завершил свой рассказ главред станции «Говорит Москва».

Напомним, на прошлой неделе во время визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск Лукашенко сообщил, что Белоруссия перехватила разговор Берлина и Варшавы о Навальном. Затем Минск обнародовал запись, из которой следует, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель об «отравлении» скандального блогера было сфальсифицировано.