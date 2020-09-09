Мишустин упростил доступ зарубежных производителей лекарств на рынок РФ

Москва, 9 сентября. Процесс вывода зарубежных лекарств на российский рынок упрощен. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны.

«Иностранные производители лекарств получили возможность более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, контролирующими соблюдение надлежащих производственных практик», — говорится в тексте сообщения.

В данном случае проверки проводит Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП) и формирует заключения, которые нужны для регистрации лекарства. Если раньше иностранные производители могли устранить обнаруженные недочеты во время следующей проверки, то сейчас это можно сделать еще до формирования отчета.