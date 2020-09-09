Рэперу Моргенштерну вручили премию «Женщина года»

Москва, 9 сентября. Популярный российский рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) получил премию «Женщина года» от журнала Moda Topical. Об этом сам музыкант рассказал своим подписчикам в Instagram.

Рэпер назвал новый титул «глотком свежего воздуха» и отметил, что его персона стала самой обсуждаемой и популярной в 2020 году.

«Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперед!» — написал Валеев.

На вручение премии Моргенштерн пришел в шелковом халате, стильной меховой накидке и широкополой шляпе. Экстравагантный наряд музыканта приковал к себе удивленные взгляды присутствующих.

«Я оделся в женщину, потому что люблю веселиться, спасибо!» — объяснился музыкант перед зрителями.

После торжественной речи на сцене рэпер бросил принесенный с собой букет цветов толпе журналистов. Стоит отметить, что выбором журнала осталась недовольная телеведущая Ксения Бородина. Недоумевающая телезвезда заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир, где «Женщиной года» становится Моргенштерн». При этом сам Алишер показал ей статуэтку и молча покинул сцену, передает URA.RU.

Примечательно, что недавно творчество Валеева стало поводом для судебного иска. Музыкант Юрий Семеняк и учитель географии Артем Васильевых считают, что песни Моргенштерна негативно влияют на сознание подрастающего поколения.

Моргенштерн — российский рэп-исполнитель, композитор и музыкант. Творческий путь начал с ведения собственного видеоблога на YouTube, охват его аудитории составлял пять миллионов человек. С 2017 года сконцентрировался на музыкальной деятельности.