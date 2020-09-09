Ищенко посоветовал наказать Украину за запрет в школах русского языка

Москва, 9 сентября. Обозреватель Ростислав Ищенко отметил необходимость введения санкций против Украины. Это стало бы ответом на решение Киева перевести обучение в русскоязычных школах на украинский язык.

Напомним, соответствующий закон на Украине начал действовать с 1 сентября нынешнего года. Между тем в стране насчитывалось около 120 школ, в которых обучение проводилось на русском языке.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов ранее высказал мнение, что запрет русскоязычных школ не может остаться без ответа. В отношении Киева нужно вводить санкции.

Ищенко обратил внимание, что не будет для молодежи особой пользы, если получать образование на украинском языке, который является неконкурентоспособным в мире. С одной стороны, удобно получать образование на украинском в школе и вузе, но потом при трудовой деятельности в некоторых сферах будет куда сложнее вести коммуникацию с коллегами из-за наличия специфических терминов.

Эксперт также выразил мнение, что ситуация с образованием на Украине связана не с языком, а с политикой. Молодых граждан убеждают в украинском превосходстве, они выпускаются из вузов с такой установкой, при этом слабо знают отечественную историю.