Выплаты для работников соцучреждений могут продлить до 15 октября

Москва, 9 сентября. Выплаты за особые условия труда в период распространения COVID-19 для работников соцучреждений, в частности, интернатов для пожилых и инвалидов, могут продлить до 15 октября. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Министерством труда и социальной защиты РФ.

В документе, поступившем в распоряжение ТАСС, предлагается продлить до 15 октября стимулирующие выплаты «за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим соцуслуги гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения».

Отмечается, что на продление выплаты потребуется выделить из резервного фонда около 1,9 миллиарда рублей. Общая сумма выплат превысит 15 миллиардов рублей. В проекте постановления указано, что к 30 августа было произведено более 328 тысяч выплат сотрудникам социальных учреждений.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что за период пандемии работникам соцучреждений выплатили 9,3 миллиарда рублей. В министерстве напомнили, что выплата положена сотрудникам, проживавшим в организации на протяжении смены. Врачи дополнительно получают по 40 тысяч рублей за каждую смену. Если же во время смены врач оказывал помощь гражданам с коронавирусом, то доплата увеличивается до 60 тысяч рублей.