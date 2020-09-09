Вирусолог рассказал, где в РФ может появиться лихорадка Западного Нила

Вспышки лихорадки Западного Нила уже происходили на территории России, заявил Федеральному агентству новостей вирусолог Вадим Покровский. По его словам, заболевание может распространяться в южных регионах страны, и чаще всего его заносят перелетные птицы.

Накануне у жителя Полтавской области на Украине была выявлена лихорадка Западного Нила. Это инфекционное заболевание передается через укус комара. В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что у пациента повысилась температура до 39 градусов, и он стал ощущать слабость и боль в мышцах. Затем человек был госпитализирован в больницу, где подтвердился диагноз — у заболевшего были выявлены антитела IgG к вирусу.

В центре уточнили, что есть ряд украинских регионов, для которых это заболевание характерно. Карта территорий, в которых могут возникнуть вспышки заболевания, опубликована на странице учреждения в Facebook.

По словам заведующего отделом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, комары, переносящие это заболевание, живут также в России. Как он уточнил, обычно сам вирус заносится из каких-то других стран.

«Считается, что этот вирус заносят перелетные птицы. Их кусают комары. А потом они могут укусить человека. Некоторые эксперты также связывают появление этого заболевания с переменой климата, из-за которого изменяется состав комариного семейства. Но в принципе, довольно крупные вспышки этой лихорадки были в США и России. Поэтому определенные угрозы есть», — пояснил Покровский.

В то же время передача инфекции от человека к человеку пока не была зафиксирована. Вирусолог объяснил, что степень распространения заболевания связана с жизнедеятельностью комаров.

«Как правило, в наших широтах комары очень редко сосут кровь из нескольких человек. Только в очень жаркие годы может наблюдаться передача малярии, когда комар одного человека пососал, а потом через три недели у него возникает потребность сделать это второй раз. У нас таких периодов не наблюдается, а тем более наступает осень и активность насекомых исчезнет, — заверил собеседник ФАН. – Но при всем этом комары, переносящие заболевание, чаще всего появляются в южных регионах России, где более теплый климат. В средней полосе страны инфицированные насекомые возникают при высокой температуре и влажном воздухе».

Лихорадок существует огромное количество, а вот для этой инфекции вакцина не разработана, говорит Покровский.

«Однако не всегда целесообразно делать массовую вакцинацию. Обычно ее производят только в тех регионах, где возникает вспышка такой инфекции, — объясняет академик РАН. – При этом вирусное заболевание будут лечить также, как коронавирус. В основном используются патогенетические средства».

Вирусолог также поделился информацией, как защититься от заражения данной инфекцией.

«Основная мера предупреждения заражения — это все возможные способы избежать укуса кровососущих насекомых. Речь идет о противомоскитных одеждах, кремах, которые отпугивают насекомых. Это главная мера профилактики», — добавил он.

Ранее военный эксперт Игорь Никулин заявил, что на территории Краснодарского края были выявлены комары с вирусом Зика и лихорадка Западного Нила, хотя эти заболевания не характерны для России.