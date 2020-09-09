Правительство приняло постановление о выплате на детей для безработных

Москва, 9 сентября. Правительство РФ приняло постановление о сентябрьских выплатах на детей безработным родителям. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребенка», — сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно постановлению, выплата на детей для безработных выдавалась с июня по август. Отмечается, что продление пособия на сентябрь станет еще одной мерой поддержки россиян в период распространения коронавирусной инфекции.

В общей сложности выплату должны получить около 2,8 миллиона россиян, признанных безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет. На пособие выделят 8,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Напомним, весной в связи с пандемией российские власти приняли решение о нескольких выплатах для семей с детьми. Например, те, кто воспитывает детей, родившихся в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года, могли получить по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь.

Кроме того, в июне выплачивали по 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет. В июле можно было получить выплату в 10 тысяч рублей на ребенка от рождения и до 16 лет. Те, кто еще не оформил данные выплаты, могут подать заявление до конца сентября.