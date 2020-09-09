Новые правила ввели для претендентов на премию «Оскар»

Нью-Йорк, 9 сентября. Американская киноакадемия искусств решила ввести новые правила для премии «Оскар». Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте академии.

Были разработаны новые правила отбора кинолент, которые являются номинантами в разделе «Лучший фильм». Планируется, что нововведения начнут действовать с 2024 года. Согласно новым правилам, претендующая на звание лучшего фильма кинолента должна соответствовать, как минимум, двум критериям из четырех.

Так, один из актеров первого или второго плана должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если это условие не выполнено, то можно пойти по другому пути. Он предполагает, что треть остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических меньшинств, нетрадиционной сексуальной ориентации или людьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом пишет «Ридус».

Аналогичные требования будут применены и к творческому и техническому персоналу. Еще одно требование киноакадемии искусств заключается в том, что над фильмом должны также работать стажеры из указанных групп.

«Эти стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей», — указано в сообщении академии.

Напомним, южнокорейский режиссер и сценарист Пон Чжун Хо получил «Оскар» в этом году за фильм «Паразиты». Премия ему была вручена на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Как напоминает «ФедералПресс», церемонию вручения «Оскара-2020» перенесли на следующий год. Генеральный директор «Бюллетеня кинопрокатчика» Мария Вогт в беседе с телеканалом «360» прокомментировала решение включить в номинанты на премию только те фильмы, которые выходили лишь онлайн.