В Роскачестве рассказали, как нельзя хранить декоративную косметику

Москва, 9 сентября. Неправильное хранение декоративной косметики может привести к тому, что она станет непригодна для использования раньше времени. О том, как правильно хранить помады, тональные крема и прочее рассказали в пресс-службе Роскачества.

«Храните косметические средства при комнатной температуре в сухом и темном месте», — посоветовали эксперты.

В Роскачестве отметили, что декоративную косметику нельзя хранить в ванной комнате, поскольку в этом случае возникает риск попадания влаги. Кроме того, стоит избегать частой смены температур.

Не стоит хранить в холоде губную помаду, карандаши для глаз и губ, тональный крем, так как от низких температур может поменяться структура этих средств. В результате косметика плохо ложится, и пользоваться ею становится некомфортно.

На солнце или вблизи источников тепла держать косметику тоже не рекомендуется. Также эксперты советуют держать косметические средства в плотно закрытой упаковке.

«Неплотно закрытая упаковка — это не только опасность развития микробов, но и ускорение окислительных процессов, а также изменение текстуры самого продукта», — пояснили в Роскачестве.

Напомнили специалисты и о сроках хранения декоративной косметики. Например, вскрытую помаду можно использовать в течение девяти месяцев, пудру — более года, а тушь лучше менять раз в четыре–пять месяцев. В герметичной заводской упаковке косметические средства могут храниться до трех лет.

Ранее врач-дерматовенеролог рассказал, чем опасна косметика. Эксперт предупредил о последствиях слишком активного использования косметических средств.