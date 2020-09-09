Адвокат Жорин назвал приговор Ефремову спасением для артиста

Москва, 9 сентября. Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, почему приговор суда актеру театра и кино Михаилу Ефремову можно считать настоящим спасением.

Сам Ефремов во время заседания сказал, что наказание в виде восьми лет колонии можно назвать «смертным» приговором. Артист объяснил это тем, что вряд ли доживет до освобождения. Сергей Жорин, наоборот, уверен, что тюрьма пойдет Ефремову на пользу, а история со смертельным ДТП не сломала ему жизнь. Юрист назвал приговор актеру спасением его жизни.

Адвокат пояснил свою мысль. По его словам, «неизвестно, что было бы с Ефремовым на свободе, если бы он дальше продолжал вести такой образ жизни, управлять транспортом в нетрезвом состоянии».

«Не исключено, что его жизнь могла по разным причинам прерваться, и исходя из этого, вполне возможно, что уголовное дело и наказание, назначенное судом, фактически спасли ему жизнь, как бы дико и странно это ни звучало», — сказал Жорин в беседе с «Пятым каналом».

Актер театра и кино сможет даже поправить свое здоровье, так как у него не будет доступа ни к алкоголю, ни к наркотическим веществам, объяснил Сергей Жорин. Он добавил, что положительно скажутся на звезде и строгий режим, и уличные прогулки. В пример правозащитник привел концертного директора Софии Ротару Ольгу Коняхину, которая «после освобождения по УДО приехала на эфир к Андрею Малахову».

«Мы там с ней встретились, и я был поражен, что она похудела, постройнела, помолодела и даже поблагодарила меня — я в ее деле участвовал на стороне потерпевших — за то, что я в ее жизни такую роль сыграл», — рассказал Жорин.

Он также прокомментировал приговор суда, назвав его ожидаемым, так как Ефремов не признал свою вину и не раскаялся в содеянном.

«После того, как пройдет полсрока, у Ефремова возникает право на условно-досрочное освобождение и фактически даже чуть меньше, чем через четыре года, он уже может освободиться», — объяснил адвокат.

Напомним, Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельное ДТП. Погиб Сергей Захаров. Медэкспертиза показала, что в крови актера были не только следы алкоголя, но и наркотических препаратов. Суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима. Адвокат Сергей Афанасьев в разговоре с телеканалом «360» объяснил, мог ли артист получить другой срок.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «Царьграду» приговор Михаилу Ефремову и откровенно признался, что артиста ему жаль.