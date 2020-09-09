Представитель ВОЗ в РФ назвала стабильной заболеваемость COVID-19 в России

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России показывает стабильность, однако все приложенные властями и населением страны усилия в борьбе с пандемией необходимо сохранить, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, какова динамика ситуации с COVID-19 в стране, почему так важен коллективный иммунитет и что думают специалисты организации о российской вакцине от коронавируса.
— Как вы оцениваете текущую ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России?
— По состоянию на 7 сентября заболеваемость в Российской Федерации за последние 14 дней оставалась стабильной. Это означает, что комплексные меры, принятые властями, а также изменения в поведении населения дают положительный эффект. Но все еще необходим дальнейший прогресс: за последнюю неделю в стране было зарегистрировано более 35 000 новых случаев. Чтобы прервать цепочку передачи инфекции и снизить количество новых случаев, все эти усилия необходимо сохранить. Нет места самоуспокоению. На примере многих стран мы убедились, что, если проявить настойчивость, эту пандемию можно обратить вспять.
— Как вы оцениваете поведение россиян в ситуации с COVID-19? Не кажется ли вам, что люди несколько расслабилось вместе со снятием жестких ограничений, стали реже носить маски?
— У ВОЗ нет данных для промежуточной оценки поведения людей в конкретных странах. Мы можем сказать, что будущее этой пандемии зависит от всех нас. Тенденция стабильности, которую мы наблюдаем в Российской Федерации, не могла быть достигнута без активного участия и общих действий населения. Федеральные и местные власти должны принимать решительные меры, но эта битва не будет выиграна, если каждый не внесет свой вклад в защиту себя и других, в том числе с помощью основных мер: гигиена рук и респираторный этикет, социальное дистанцирование и ношение маски в соответствии с рекомендациями властей.
— Насколько важна роль коллективного иммунитета в противостоянии пандемии?
— Говоря о коллективном иммунитете, нам нужно думать о вакцине, но не в рамках распространения болезни среди населения — инфекционные заболевания невозможно взять под контроль. Чем сильнее распространяется вирус, тем выше доля людей, нуждающихся в иммунитете.
Около 65–70% населения всего мира будут нуждаться в иммунитете к COVID-19, и только 5–10% мирового населения сейчас имеют антитела после контакта с вирусом и восстановления после болезни.
Это означает, что большая часть населения мира все еще восприимчива к заболеванию, и распространение инфекции может продолжаться волнообразно. Наиболее безопасно и эффективно достичь необходимого уровня коллективного иммунитета во всем мире и в разных демографических группах можно с помощью вакцины.
— Как ВОЗ оценивает зарегистрированную в России вакцину от коронавируса?
— ВОЗ приветствует все программы разработки вакцины в мире. Нас очень воодушевляет тот факт, что более 30 вакцин-кандидатов сейчас проходят различные стадии клинических испытаний, в том числе в Российской Федерации.
ВОЗ опубликовала целевой профиль вакцин — стандарт, которому должна соответствовать вакцина. Она должна обеспечивать минимум 70% эффективности в предотвращении инфекции на популяционном уровне и, среди прочего, быть безопасной.
ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания вакцины.
— В Сети распространяются теории заговора о вакцинации и якобы чипизации населения через вакцину. Такие видео набирают огромное количество просмотров. Как в ВОЗ оценивают это явление и как можно ему противостоять?
— Вспышка COVID-19 и принятые ответные меры сопровождались массовой «инфодемией» — переизбытком информации. Часть ее была достоверной, а часть — нет. Это затрудняет поиск надежных источников информации и надежных рекомендаций, которые нужны людям. ВОЗ работает по разным направлениям для решения этой проблемы, в том числе с помощью следующих инициатив:
- Регулярные пресс-конференции на разных языках для улучшения коммуникации со всем миром (журналисты играют важную роль в обеспечении распространения точной информации, и ВОЗ выступает за то, чтобы пресса точно и ответственно передавала сообщения для укрепления здоровья населения).
- Мониторинг глобальной дискуссии о COVID-19 для выявления признаков растущего интереса и вовлеченности общественности.
- Сотрудничество с несколькими техническими партнерами, включая Google, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Messenger, Pinterest, SnapChat, TikTok, Tencent (эквивалент WeChat в Китае), Viber, WhatsApp, YouTube и др., для обнаружения и ограничения распространения дезинформации. Они помогают ВОЗ выйти на контакт с целевой аудиторией.
- Кампания The Verified была запущена ООН, чтобы бороться с дезинформацией и обмениваться научно обоснованными, основанными на фактах, историями и советами.
- Запуск приложений ВОЗ, предназначенных для поддержки медработников во время COVID-19, и информационные приложения ВОЗ , предназначенные для информирования широкой общественности.
- Специальные службы обмена сообщениями на арабском, английском, французском и испанском языках, совместные с WhatsApp и Facebook, чтобы люди оставались в безопасности во время COVID-19.
- Интерактивные чат-боты на многих языках: Rakuten Viber, Health Buddy (Европейский регион) и аналогичный чат-бот были запущены в Facebook Messenger на нескольких языках.
- Оповещение Google SOS, — чтобы люди, ищущие данные о коронавирусе, видели информацию ВОЗ в верхней части результатов поиска.
- Информирование по вопросам общественного здравоохранения в Twitter, Facebook, Instagram и/или на сайтах.
- Первая конференция ВОЗ по инфодемиологии.