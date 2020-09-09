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Представитель ВОЗ в РФ назвала стабильной заболеваемость COVID-19 в России

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Вуйнович рассказала об интересе ВОЗ к испытаниям российской вакцины от COVID-19

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России показывает стабильность, однако все приложенные властями и населением страны усилия в борьбе с пандемией необходимо сохранить, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, какова динамика ситуации с COVID-19 в стране, почему так важен коллективный иммунитет и что думают специалисты организации о российской вакцине от коронавируса.

— Как вы оцениваете текущую ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России?

— По состоянию на 7 сентября заболеваемость в Российской Федерации за последние 14 дней оставалась стабильной. Это означает, что комплексные меры, принятые властями, а также изменения в поведении населения дают положительный эффект. Но все еще необходим дальнейший прогресс: за последнюю неделю в стране было зарегистрировано более 35 000 новых случаев. Чтобы прервать цепочку передачи инфекции и снизить количество новых случаев, все эти усилия необходимо сохранить. Нет места самоуспокоению. На примере многих стран мы убедились, что, если проявить настойчивость, эту пандемию можно обратить вспять.

Вуйнович рассказала об интересе ВОЗ к испытаниям российской вакцины от COVID-19

— Как вы оцениваете поведение россиян в ситуации с COVID-19? Не кажется ли вам, что люди несколько расслабилось вместе со снятием жестких ограничений, стали реже носить маски?

— У ВОЗ нет данных для промежуточной оценки поведения людей в конкретных странах. Мы можем сказать, что будущее этой пандемии зависит от всех нас. Тенденция стабильности, которую мы наблюдаем в Российской Федерации, не могла быть достигнута без активного участия и общих действий населения. Федеральные и местные власти должны принимать решительные меры, но эта битва не будет выиграна, если каждый не внесет свой вклад в защиту себя и других, в том числе с помощью основных мер: гигиена рук и респираторный этикет, социальное дистанцирование и ношение маски в соответствии с рекомендациями властей.

— Насколько важна роль коллективного иммунитета в противостоянии пандемии?

— Говоря о коллективном иммунитете, нам нужно думать о вакцине, но не в рамках распространения болезни среди населения — инфекционные заболевания невозможно взять под контроль. Чем сильнее распространяется вирус, тем выше доля людей, нуждающихся в иммунитете.

Около 65–70% населения всего мира будут нуждаться в иммунитете к COVID-19, и только 5–10% мирового населения сейчас имеют антитела после контакта с вирусом и восстановления после болезни.

Это означает, что большая часть населения мира все еще восприимчива к заболеванию, и распространение инфекции может продолжаться волнообразно. Наиболее безопасно и эффективно достичь необходимого уровня коллективного иммунитета во всем мире и в разных демографических группах можно с помощью вакцины.

— Как ВОЗ оценивает зарегистрированную в России вакцину от коронавируса?

— ВОЗ приветствует все программы разработки вакцины в мире. Нас очень воодушевляет тот факт, что более 30 вакцин-кандидатов сейчас проходят различные стадии клинических испытаний, в том числе в Российской Федерации.

ВОЗ опубликовала целевой профиль вакцин — стандарт, которому должна соответствовать вакцина. Она должна обеспечивать минимум 70% эффективности в предотвращении инфекции на популяционном уровне и, среди прочего, быть безопасной.

ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания вакцины

Вуйнович рассказала об интересе ВОЗ к испытаниям российской вакцины от COVID-19

— В Сети распространяются теории заговора о вакцинации и якобы чипизации населения через вакцину. Такие видео набирают огромное количество просмотров. Как в ВОЗ оценивают это явление и как можно ему противостоять?

— Вспышка COVID-19 и принятые ответные меры сопровождались массовой «инфодемией» — переизбытком информации. Часть ее была достоверной, а часть — нет. Это затрудняет поиск надежных источников информации и надежных рекомендаций, которые нужны людям. ВОЗ работает по разным направлениям для решения этой проблемы, в том числе с помощью следующих инициатив:

  • Регулярные пресс-конференции на разных языках для улучшения коммуникации со всем миром (журналисты играют важную роль в обеспечении распространения точной информации, и ВОЗ выступает за то, чтобы пресса точно и ответственно передавала сообщения для укрепления здоровья населения).
  • Мониторинг глобальной дискуссии о COVID-19 для выявления признаков растущего интереса и вовлеченности общественности.
  • Сотрудничество с несколькими техническими партнерами, включая Google, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Messenger, Pinterest, SnapChat, TikTok, Tencent (эквивалент WeChat в Китае), Viber, WhatsApp, YouTube и др., для обнаружения и ограничения распространения дезинформации. Они помогают ВОЗ  выйти на контакт с целевой аудиторией.
  • Кампания The Verified была запущена ООН, чтобы бороться с дезинформацией и обмениваться научно обоснованными, основанными на фактах, историями и советами.
  • Запуск приложений ВОЗ, предназначенных для поддержки медработников во время COVID-19, и информационные приложения ВОЗ , предназначенные для информирования широкой общественности.
  • Специальные службы обмена сообщениями на арабском, английском, французском и испанском языках, совместные с WhatsApp и Facebook, чтобы люди оставались в безопасности во время COVID-19.
  • Интерактивные чат-боты на многих языках: Rakuten Viber, Health Buddy (Европейский регион) и аналогичный чат-бот были запущены в Facebook Messenger на нескольких языках.
  • Оповещение Google SOS, — чтобы люди, ищущие данные о коронавирусе, видели информацию ВОЗ в верхней части результатов поиска.
  • Информирование  по вопросам общественного здравоохранения в Twitter, Facebook, Instagram и/или на сайтах.
  • Первая конференция ВОЗ по инфодемиологии.
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