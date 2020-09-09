Представитель ВОЗ в РФ назвала стабильной заболеваемость COVID-19 в России

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России показывает стабильность, однако все приложенные властями и населением страны усилия в борьбе с пандемией необходимо сохранить, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, какова динамика ситуации с COVID-19 в стране, почему так важен коллективный иммунитет и что думают специалисты организации о российской вакцине от коронавируса.

— Как вы оцениваете текущую ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России?

— По состоянию на 7 сентября заболеваемость в Российской Федерации за последние 14 дней оставалась стабильной. Это означает, что комплексные меры, принятые властями, а также изменения в поведении населения дают положительный эффект. Но все еще необходим дальнейший прогресс: за последнюю неделю в стране было зарегистрировано более 35 000 новых случаев. Чтобы прервать цепочку передачи инфекции и снизить количество новых случаев, все эти усилия необходимо сохранить. Нет места самоуспокоению. На примере многих стран мы убедились, что, если проявить настойчивость, эту пандемию можно обратить вспять.

— Как вы оцениваете поведение россиян в ситуации с COVID-19? Не кажется ли вам, что люди несколько расслабилось вместе со снятием жестких ограничений, стали реже носить маски?

— У ВОЗ нет данных для промежуточной оценки поведения людей в конкретных странах. Мы можем сказать, что будущее этой пандемии зависит от всех нас. Тенденция стабильности, которую мы наблюдаем в Российской Федерации, не могла быть достигнута без активного участия и общих действий населения. Федеральные и местные власти должны принимать решительные меры, но эта битва не будет выиграна, если каждый не внесет свой вклад в защиту себя и других, в том числе с помощью основных мер: гигиена рук и респираторный этикет, социальное дистанцирование и ношение маски в соответствии с рекомендациями властей.

— Насколько важна роль коллективного иммунитета в противостоянии пандемии?

— Говоря о коллективном иммунитете, нам нужно думать о вакцине, но не в рамках распространения болезни среди населения — инфекционные заболевания невозможно взять под контроль. Чем сильнее распространяется вирус, тем выше доля людей, нуждающихся в иммунитете.

Около 65–70% населения всего мира будут нуждаться в иммунитете к COVID-19, и только 5–10% мирового населения сейчас имеют антитела после контакта с вирусом и восстановления после болезни.

Это означает, что большая часть населения мира все еще восприимчива к заболеванию, и распространение инфекции может продолжаться волнообразно. Наиболее безопасно и эффективно достичь необходимого уровня коллективного иммунитета во всем мире и в разных демографических группах можно с помощью вакцины.

— Как ВОЗ оценивает зарегистрированную в России вакцину от коронавируса?

— ВОЗ приветствует все программы разработки вакцины в мире. Нас очень воодушевляет тот факт, что более 30 вакцин-кандидатов сейчас проходят различные стадии клинических испытаний, в том числе в Российской Федерации.

ВОЗ опубликовала целевой профиль вакцин — стандарт, которому должна соответствовать вакцина. Она должна обеспечивать минимум 70% эффективности в предотвращении инфекции на популяционном уровне и, среди прочего, быть безопасной.

ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания вакцины.

— В Сети распространяются теории заговора о вакцинации и якобы чипизации населения через вакцину. Такие видео набирают огромное количество просмотров. Как в ВОЗ оценивают это явление и как можно ему противостоять?

— Вспышка COVID-19 и принятые ответные меры сопровождались массовой «инфодемией» — переизбытком информации. Часть ее была достоверной, а часть — нет. Это затрудняет поиск надежных источников информации и надежных рекомендаций, которые нужны людям. ВОЗ работает по разным направлениям для решения этой проблемы, в том числе с помощью следующих инициатив: