Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах России

Москва, 9 сентября. Ночные заморозки ожидаются сразу в шести регионах России в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптиков, в ближайшее время заморозки можно ожидать в Поволжье, в Алтайском крае, а также на юге Тюменской области. Кроме того, столбики термометров опустятся ниже нуля в Оренбургской, Новосибирской и Кемеровской областях.

«Будут они до минус 2–3 градусов», — сказал Вильфанд о заморозках ТАСС.

Также научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что в этом году сезон заморозков начался рано. Обычно столбики термометров опускаются ниже нуля не раньше середины сентября, пишет «Газета Кемерова».

Ранее Вильфанд рассказал, ждать ли возвращения тепла в центральной части России. По словам синоптика, до конца рабочей недели здесь сохранится прохладная и дождливая погода.