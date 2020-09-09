Роскосмос опроверг сообщение об отказе NASA покупать место на «Союзе»

Москва, 9 сентября. Роскосмос опроверг сообщение о том, что американцы отказались приобретать место на российском корабле «Союз». Опровержение было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Роскосмоса.

Ранее СМИ, ссылаясь на годовой отчет Роскосмоса, сообщили, что NASA не будет покупать место на «Союзе» для доставки своего астронавта на МКС «Мир» весной 2021 года.

«Это не так», — прокомментировали сообщение в Роскосмосе.

В организации отметили, что в ближайшее время рассмотрят предложение по составам экипажей, которые готовятся к полетам на МКС на кораблях «Союз МС» в 2021 году. Отмечается, что экипажи будут составлены из представителей разных стран. Раскрыть подробности Роскосмос пообещал после того, как составы утвердит генеральный директор.