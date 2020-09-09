В офисе «Открытой России» в Москве проходят следственные действия

Москва, 9 сентября. Правоохранители проводят следственные действия в офисе «Открытой России» (организация признана в РФ нежелательной) в Москве. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Уточняется, что силовики пришли в офис организации беглого олигарха Михаила Ходорковского в связи со старым делом ЮКОСа. Напомним, летом в связи с этим же делом проходили обыски у некоторых членов «Открытой России».

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы признал исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Ему назначили 14 суток административного ареста.