Экономист назвал причину отказа россиян от банковских карт

Пандемия коронавируса с точки зрения экономки стала самым сложным периодом для россиян за последние 12 лет, считает экономист Василий Колташов. По его словам, в июне 2020 года ситуация стала выправляться, поскольку государство начало выплачивать пособия семьям, которые понесли потери.

По данным Банка России, во втором квартале текущего года россияне реже использовали депозитные и кредитные карты. Их число сократилось на 4,5 млн единиц, упав до 190,3 млн карт, пишут РИА Новости. За последние пять лет этот показатель является рекордным. Подобное снижение фиксировалось лишь в кризисном 2015 году. В результате стагнировало и общее количество карт, выпущенных банками: в апреле–июне 2020 года их число увеличилось лишь на 500 тысяч.

Как замечает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, картина тут очень простая: у россиян элементарно не было денег во втором квартале текущего года, поскольку он пришелся на период ограничительных мероприятий из-за эпидемии коронавируса.

«С точки зрения экономики это был самый тяжелый квартал для граждан за последние 12 лет, не считая 2014 и начала 2016 года. Тогда ситуация тоже была весьма драматичной и пугающей. Нынешняя история совпала с обвалом рынков в марте, а апрель, май, июнь были месяцами простоя. В июне ситуация потихоньку стала выправляться, пошли правительственные деньги. Эти средства компенсировали семьям потери, понесенные за период карантинных мероприятий и вообще-то неизбежного спада в экономике», — заявил Колташов в интервью Федеральному агентству новостей.

При этом эксперт подчеркнул, что по последним данным за июль и август россияне принесли значительные средства на депозиты. Вложения на банковские счета даже выросли по сравнению с 2019 годом.

«Таким образом, ЦБ уведомил нас об общеэкономическом провале в тот период, который отразился в активности использования дебетовых и кредитных карт. Хотя можно сказать, что этот провал не такой большой, потому что наличные было использовать еще сложнее в период самоизоляции. Многие заказы делались в режиме онлайн, оплачивались электронными платежами и доставка производилась к двери. Поэтому ситуация была не совсем плохой в части использования дебетовых и кредитных карт», — сказал собеседник ФАН.

Что касается кредитных карт, то в условиях провала российской экономики их можно было использовать только по двум причинам, утверждает экономист.

«Первая — если у человека совсем нет своих денег, вторая – это какое-то бездумное поведение. Если вы понимаете, что в будущем у вас под вопросом находятся денежные поступления, то использовать кредитные карты очень рискованно. Вы можете оказаться в положении американского обывателя, у которого нет сбережений и работы, но зато много долгов», — отметил Колташов.

В то же время эксперт не советует «впадать в ложный оптимизм» из-за того, что все уже прошло и проблем в экономике никаких нет.

«Проблемы связаны с тем, что у большинства россиян упали денежные поступления. Покупательная способность домашних хозяйств также падает из-за падения курса российской валюты. Рубль находится под давлением спекулянтов, действиям которых никто не препятствует. Поэтому насущная задача сейчас – защита доходов населения от падения и рост денежных поступлений. Иначе тревожные сигналы второго квартала могут выскочить еще раз», — добавил он.

Ранее аналитики из FinExpertiza выяснили, что россияне за первые шесть месяцев 2020 года сократили потребительские расходы. Доля неизрасходованных населением средств составила 2,15 трлн рублей. При этом большинство граждан предпочли хранить средства в наличных деньгах, а не в банке.