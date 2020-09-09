Sohu заявило, что гиперзвуковые ракеты делают флот РФ самым мощным в мире

Пекин, 9 сентября. Российский военно-морской флот, готовящийся получить на вооружение гиперзвуковые ракеты, имеет все шансы стать самым мощным в мире. Соответствующее заявление сделали журналисты издания Sohu после того, как в Интернете появились снимки российского фрегата «Адмирал Эссен», который предположительно оснащен ракетой «Циркон».

Данный фрегат является модернизированной версией военного корабля проекта 11356Р. Его экспортируют в Индию, однако с заменой пусковых установок. Эксперты китайского издания пришли к выводу, что «Циркон» проходит испытания на данном типе фрегата. Судя по всему, в размеры гиперзвукового оружия буду внесены коррективы.

Отмечается, что «Циркон» уже испытывался на «Адмирале Горшкове» и «Буревестнике». Также установку нового вооружения планируется провести на «Адмирале Нахимове». Это говорит о том, что Россия планирует массово вводить гиперзвуковое вооружение и модернизировать им весь свой флот, считают специалисты.

Напомним, ранее аналитики пришли к выводу, что Россия делает упор на развитие гиперзвукового оружия, которое является мощным сдерживающим фактором военного давления со стороны США. Новейшая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» станет козырем Москвы в противостоянии с Вашингтоном.