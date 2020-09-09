NI объяснил, зачем НАТО отправляет самолеты к берегам России

Вашингтон, 9 сентября. НАТО все чаще отправляет свои самолеты к берегам России в Баренцевом море, чтобы поближе познакомиться с российским истребителем МиГ-31. К такому выводу пришли эксперты американского журнала The National Interest.

В последние месяцы США и их союзники активизировались и стали все чаще проводить разведывательные полеты над нейтральными водами Баренцева моря. На прошлой неделе Россия неоднократно направляла истребители МиГ-31 на перехват самолетов НАТО. В частности, в NI напомнили, что МиГ-31 поднимался для перехвата приближающегося к российской границе патрульного самолета ВВС Норвегии P-3C Orion, пишет «ПолитРоссия».

Авторы американского издания подчеркнули, что подобные инциденты происходят все чаще и чаще. Обычно в разведывательных полетах НАТО задействует самолеты RC-135 и P-3C Orion. По мнению экспертов NI, эти машины летают к рубежам РФ не просто так.

«Возможно, это скромный способ НАТО поближе познакомиться с российским перехватчиком МиГ-31. Названный НАТО Foxhound, этот самолет не имеет большой экспортной истории и по этой причине представляет собой загадку для Запада», — пояснили авторы журнала.

В NI отметили, что Москва владеет сотнями Миг-31, и эти истребители все еще остаются важной частью многоуровневой системы ПВО России. Миг-31 — далеко не новый самолет, однако РФ работает над продолжением линейки этих истребителей. Например, ведется разработка МиГ-41, который собираются оснастить гиперзвуковым оружием. Все это, по мнению авторов NI, вызывает интерес НАТО к МиГ-31.