Малышева после возвращения из США назвала островом свободы Россию

Москва, 9 сентября. Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева в разговоре о новом сезоне программы «Жить здорово!» с ведущими Первого канала назвала островом свободы Москву и Россию. Выпуск опубликован на YouTube.

«Москва и Россия сегодня выглядят островом свободы, потому что здесь приняты адекватные соответствующие XXI веку принципы», — заявила Малышева.

Телеведущая объяснила, что говорит о тестировании на COVID-19.

«Мы пускаем в нашу страну всех, но говорим: «Предъявите анализ на коронавирус». И все, и входите спокойно», — уточнила Малышева.

Ранее телеведущая рассказала, что после возвращения из Нью-Йорка испытала счастье на улицах Москвы. Вернувшись в столицу, Малышева прогулялась по Трубной улице и зашла в любимую кофейню. Телеведущая опубликовала в Instagram Stories несколько коротких видео и рассказала, что очень рада снова оказаться в Москве.

«Москва вот прям прекрасна, многолюдна. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город!» — восхитилась доктор.

Елена Малышева гостила в США, так как там давно живет ее сын Юрий. Телеведущая хотела провести время с внуками, но из-за отмены прямых рейсов застряла в Соединенных Штатах. По ее словам, сначала билеты продавались свободно, но затем вылеты неожиданно отменили, и оказалось, что добраться в Россию можно только через третьи страны.