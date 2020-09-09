Аналитики Sohu объяснили, как Россия лишила США «золотого козыря»

Пекин, 9 сентября. Россия отказалась хранить свой золотой запас на территории США, как это делают многие страны мира, тем самым лишив Вашингтон значительного козыря на политической и экономической арене. К такому выводу пришли аналитики из китайского издания Sohu.

Как поясняют специалисты, два года назад Россия являлась одной из крупнейших стран-держателей американских облигаций. Общая сумма инвестиции в госдолг США составляла более 100 млрд долларов. Однако в течение последующих месяцев Москва решила резко снижать данный актив, сократив его до всего лишь нескольких миллиардов. Вырученные же деньги, как предполагают аналитики, были инвестированы в золото.

Об этом говорят данные официальных запасов драгметалла. У России его количество за те же два года увеличилось с 1801 тонны, до 2200 тонн. Уже к середине 2020 года РФ располагала 2300 тоннами и занимала пятое место в мире. В результате такая резкая волна инвестиций увеличила цену на золото.

«Американский золотой запас оценивается в 8 134 тонны, что в 3,5 раза превышает показатели РФ. Еще одним преимуществом для Соединенных Штатов является оказание услуг по хранению драгметалла, принадлежащего десяткам стран», — цитирует аналитиков издание «ПолитРоссия».

Однако специалисты считают, что в будущем Россия продолжит вкладываться в данный драгметалл. Но, кроме того, она будет держать сбережения на своей территории, лишая Штаты даже малейшего преимущества.