Алибасов-младший сделал ДНК-тест, чтобы установить отцовство

Москва, 9 сентября. Сын музыкального продюсера Бари Алибасова решил с помощью ДНК-теста установить отцовство в отношении собственной дочери. Скандал разыгрался в эфире телепередачи «На самом деле» на Первом канале.

Бари Алибасов — младший растит дочь Амелию вместе с женой Виолеттой. Однако в его окружении отцом ребенка считают другого человека. По словам самого Алибасова-младшего, это может быть стилист Виктор Концедайло.

Чтобы провести ДНК-тест помощник Алибасова-старшего Вадим Горжанкин выкрал одну из сосок Амелии. По его словам, Концедайло часто бывает в доме продюсера и периодически остается наедине с Виолеттой. Однако супруга Алибасова-младшего после услышанного впала в истерику и выступила против ДНК-экспертизы.

В конце передачи ведущий Тимур Еремеев вручил конверт с результатами анализов Алибасову-младшему. Тот сказал, что для него экспертиза ничего не решит, однако, увидев документы, разозлился. Алибасов-младший выбежал за кулисы и набросился на помощника отца со словами: «Козел, ты тест подделал!».

В конце передачи выяснилось, что инициатором проведения экспертизы на отцовство был не Горжанкин, а сам Алибасов-младший, хотя утверждал обратное.

Ранее Горжанкин выразил сомнение в психическом здоровье сына продюсера. По его словам, Алибасова-младшего следует поместить в психиатрическую клинику.