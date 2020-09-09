Россияне высказали свое мнение об объединении с Белоруссией

Москва, 9 сентября. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование при помощи которого узнал, как жители страны относятся к идее объединения России и Белоруссии. Более 40% респондентов заявили, что этого делать не нужно. По их мнению гораздо важнее поддерживать добрососедские отношения между двумя государствами.

Всего в опросе приняло участие 1 600 граждан старше 18 лет. Исследование проводилось 20 августа методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

В ходе исследования выяснилось, что 57% опрошенных знают о создании Союзного государства России и Белоруссии. При этом лишь 16% хорошо информированы о подписании данного договора, 41% что-то слышали, а 43% узнали о нем впервые.

Согласно подсчетам, 22% респондентов хотели бы видеть Союзное государство непосредственно как объединение двух стран. Также 17% заявили, что сочли бы справедливым вхождение Белоруссии в состав РФ на правах одного или нескольких регионов. Самое меньше число опрошенных (1%) заявили, что видят договор наоборот, как вхождение РФ в состав Белоруссии.

Напомним, что договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией был подписан в 1999 году и ратифицирован в 2000. Согласно документу, обе страны сохраняют суверенитет, независимость, государственный флаг, герб. В полномочия же Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, системы энергетики и так далее.