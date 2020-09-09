Экс-губернатор Сахалина Хорошавин потребовал объяснить, в чем его обвиняют

Южно-Сахалинск, 9 сентября. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин потребовал объяснить ему обвинительное заключение. Экс-глава региона отказался признавать вину до того, как ему подробно объяснят все пункты обвинения.

Согласно официальным данным, мужчину обвиняют в коррупционных преступлениях. По версии следствия, он в составе преступной группировки брал взятки размером от 2 до 10 миллионов рублей. Обвинители считают, что средства он получал от лиц, которые выдвигались на выборы в местную городскую думу.

«Я имею право знать, в чем меня обвиняют. В обвинительном заключении я вижу только автоматическое переписывание статей Уголовного кодекса. Я хочу получить разъяснение по каждому пункту обвинения», — заявил он на заседании суда.

Он также отметил, что после получения разъяснений примет решение, признавать или не признавать вину. Соответствующую позицию поддержала его адвокат, Ольга Артюхова.

Напомним, в январе 2016 года Хорошавин стал фигурантом дела в связи с получением взяток от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. Генпрокуратура также направила в суд иск об обращении незадекларированного имущества в доход государства: в мае 2015 года у Хорошавина было конфисковано имущества на сумму 1,1 млрд руб.