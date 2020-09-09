В ОСК рассказали о разработке проектов подлодок «Калина» и «Хаски»

Москва, 9 сентября. Проекты строительства подлодок пятого поколения дизельной субмарины «Калина» и атомной «Хаски» живы, но сейчас их разработка ведется инициативно за счет Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом глава корпорации Алексей Рахманов сообщил РИА Новости.

«Никто эти проекты не отменял. Мы продолжаем их разработку в рамках того, что можно сделать инициативно. Была часть работ, которая оплачивалась министерством обороны, часть работ сейчас продолжается инициативно», — заявил Рахманов.

По его словам, эта тема беспокоит и промышленность, и флот, так как в настоящее время о лодках следующего поколения не думать нельзя. Рахманов отметил, что есть вопросы, которые решаются инженерным трудом и относительно небольшими деньгами. Но, исходя из расходования чистой прибыли, возможности предприятия тоже ограничены.

«Нам бы очень хотелось, чтобы решения по перспективным лодкам пятого поколения были в самое ближайшее время приняты», — подчеркнул глава ОСК.

О начале разработки новейших подлодок «Хаски» и «Калина» ранее неоднократно заявляли разработчики проектов ЦКБ «Малахит» и ЦКБ МТ «Рубин». Официальная информация по новейшим проектам засекречена.

Ранее стало известно, что в Минобороны РФ разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который может прийти на смену Т-14 «Армата».