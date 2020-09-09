Песков рассказал о повестке встречи Путина и Лукашенко

Москва, 9 сентября. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на предстоящей встрече целый комплекс торгово-экономических вопросов, включая тему реструктуризации госдолга республики перед РФ. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

По словам Пескова, «работа по актуальным вопросам» не прекращается на уровне экспертов и различных ведомств. Среди обсуждаемых тем Песков выделил вопросы дорожной карты по интеграции, цен на поставляемые в Белоруссию энергоресурсы, взаимодействие «по линии огромного количества предприятий».

«Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда, Белоруссия переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что также будет обсуждаться тема рефинансирования белорусского госдолга перед Россией.

Ранее Лукашенко заявил о готовности следовать курсу интеграции с Россией. По его словам, для этого процесса необходима деятельность всех институтов в рамках Союзного государства.