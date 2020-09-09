Короткое платье Семенович вызвало споры среди подписчиков

Москва. 9 сентября. В социальной сети Instagram певица Анна Семенович поделилась с подписчиками фотографиями и видео с празднования дня рождения дизайнера Эммы Салимовой. Исполнительница была приглашена на мероприятие не только в качестве гостя, но и стала приглашенным артистом. Однако сценический костюм экс-солистки «Блестящих» не всем пришелся по душе.

Несколько фотографий и короткое видео с выступления появилось в аккаунте Семенович накануне. В подписи под постом артистка отметила, что она оказалась довольна праздником и встречей с друзьями.

«Эмочка, спасибо за потрясающий праздник! Было очень весело,тепло и вкусно. Мы все так давно не виделись, я очень скучала. Еще раз с днем рождения тебя», — написала она.

Судя по фотографиям, Семенович пришла на день рождения в длинном темно-синем платье, которое по достоинству оценили многие подписчики. В рамках мероприятия певица также выступила на сцене с песней «Восточные сказки». Перед появлением она переоделась в короткое приталенное платье. Однако такой выбор раскритиковали некоторые фанаты.

«Смелая в таком платье выйти», «Ужасно поете, да и полноваты ноги», «Мини — не ваше, и это не из-за возраста. Надо учитывать комплекцию», «Выглядит все дешево и пошло», «Платье ужас», — комментируют видео ненавистники.

Однако стоит отметить, что многие из подписчиков Семенович оказались в восторге от живого исполнения и сценического образа певицы.

«Красавица», «Молодец, Анна. Иногда нужно поправиться, чтобы спина отдыхала. Такую красоту тяжело носить», «Анна, вы красотка, тем самым держите всех в тонусе», — пишут фанаты.

Напомним, ранее Анна Семенович отважилась продемонстрировать свою «естественную» красоту и получила множество комплиментов.