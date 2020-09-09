Шпица порадовала поклонников фото в ретро-бикини

Москва, 9 сентября. Актриса Екатерина Шпица провела выходные на родительской даче под Москвой и порадовала поклонников снимком в ретро-бикини. Фото артистка опубликовал в соцсети Instagram.

На фотографии Шпица стоит на расстеленном поверх травы покрывале в шортах и купальнике. Волосы звезды забраны назад и «по-деревенски» подвязаны платком. Ради снимка актриса прихорашиваться не стала и отказалась от макияжа в пользу естественной красоты.

Актриса отметила, что сентябрь балует погодой̆, и в свой выходной она «балдеет» на даче родителей.

«Я не очень люблю песчаные пляжи. Песок потом везде! Больше люблю галечные. Это еще и массаж стоп! Но иногда без песка никак! Как без песка куличики? Ну и пляжный̆ волейбол», — порассуждала Шпица.

Больше всего на фото поклонников заинтересовал странный предмет в руках актрисы. Угадавшему, что это, подписчику Шпица пообещала приз.

Фанаты живо откликнулись на вызов звезды и предложили десятки вариантов ответов: от сумки и фонаря до термоса и солнечных часов. К настоящему моменту публикация собрала почти 27 тысяч «лайков».

Ранее откровенные снимки опубликовала в Instagram популярная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова. Снимки появились вечером во вторник. На фотографиях звезда запечатлена в постели, заправленной нежно-розовым бельем.