Специалист рассказал, как сократить число звонков от мошенников

Москва, 9 сентября. В настоящее время во всем мире телефонное мошенничество, когда незнакомые люди звонят и пытаются выманить у жертвы деньги, является обыденной вещью. Однако россиянам, которые попали в базу данных злоумышленников, но хотят «оборвать» с ними любые контакты, можно помочь. О том, как это сделать, рассказал директор компании Zecurion Алексей Раевский.

Как пояснил специалист, на данный момент не существует какого-то одного универсального способа решения проблемы. Обычно утечки происходят на стороне. Например, из базы данных банков. Однако есть сразу несколько путей к тому, как снизить количество нежелательных звонков от мошенников.

«Вы можете завести два телефона или две SIM-карты. Один номер будет для банков, а второй для всего остального. Однако это не будет полноценным решением проблемы звонков мошенников на один из номеров», — сказал Раевский радио Sputnik.

Еще одним способом может стать использование психологии. Дело в том, что злоумышленники чаще всего звонят лишь доверчивым людям. Однако если они поймут, что на другой стороне телефона человек, понимающий ситуацию, они перестанут звонить.

При этом самое главное правило неизменно — нельзя ни в коем случае называть незнакомому человеку по телефону свой CVV-код, указанный на обратной стороне банковской карты, а также код подтверждения из SMS-сообщения.