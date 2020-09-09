Лоза предрек Ефремову пересмотр приговора

Москва, 9 сентября. Композитор и музыкант Юрий Лоза предрек пересмотр приговора признанному виновным по делу о смертельном ДТП актеру Михаилу Ефремову. Мнением исполнитель поделился с изданием «Вечерняя Москва».

Пресненский суд Москвы во вторник приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и на три года лишил водительских прав. Актер уже провел 1,5 месяца под домашним арестом, в результате чего он пробудет в колонии семь лет и 10,5 месяца. Защита Ефремова обжаловала приговор.

«Восемь лет — та цифра, выше которой обжаловать нельзя. Полагаю, это предварительный вердикт, который, возможно, пересмотрят. Цирк не закончен, он будет продолжаться. Начнутся апелляции, домашний арест, больница и прочее», — считает Лоза.

По словам музыканта, у Ефремова слишком много сторонников, которые «кричат» о его невиновности.

«Его считают великим актером, чувства и интересы семьи погибшего из-за Ефремова для этих людей не в счет, нравственность у них не играет роли», — заявил композитор.

Лоза отметил, что не обиделся на Ефремова за попытку исполнить песню на мелодию его композиции «Плот». В то же время музыкант назвал актера «бездарностью» и «отходами жизнедеятельности».

Напомним, 8 июня Ефремов на своем внедорожнике выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Сергея Захарова. Последний получил сильные травмы и позднее скончался в больнице.