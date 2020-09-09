Традиционной прямой линии с президентом в этом году не будет

Москва, 9 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом году традиционной прямой линии с Владимиром Путиным не будет.

Как пояснил официальный представитель Кремля, отдельные ее элементы могут быть добавлены в большую пресс-конференцию президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее проведение запланировано на предстоящий декабрь.

Песков отметил, что глава государства в этом году «проводит прямую линию последние несколько месяцев», имея в виду обращения президента, которые он делал в период пика пандемии коронавирусной инфекции.

«Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что в декабре в пресс-конференцию будут добавлены элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным представляет собой ежегодный эфир, в ходе которого президент страны отвечает на вопросы граждан. Трансляции ведутся с 24 декабря 2001 года.