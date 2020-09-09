Россия перейдет на «Прямые выплаты» с 2021 года

Москва, 9 сентября. В России уже на протяжении многих лет разрабатывается и реализуется проект «Прямые выплаты». В рамках него пособия рассчитываются и оплачиваются гражданам не посредство через территориальные органы фонда. Окончательная реализация данного проекта и переход всей страны на прямые выплаты запланирован на 1 января 2021 года.

Согласно данным Фонда социального страхования (ФСС), на сегодняшний день в проекте участвуют 69 субъектов Российской Федерации. С 1 июля 2020 года к пилотному проекту подключились еще 8 субъектов России: Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская, Ленинградская, Тюменская и Ярославская области. Предполагается, что с 2021 года на прямые выплаты должна перейти вся страна.

В проекте указано, что при наступлении страхового случая клиент должен обратиться к работодателю с заявлением о выплате пособия.