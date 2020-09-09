«Мистер Вселенная» Якуб Шубрт умер в 32 года

Прага, 9 сентября. Титулованный чешский культурист Якуб Шубрт скончался в возрасте 32 лет. Об этом родственники спортсмена сообщили на его странице в соцсети Facebook.

По данным СМИ, причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Похороны состоятся 9 сентября в чешском городе Броумов. Проститься со спортсменом родственники приглашают всех желающих.

Шубрт занимался бодибилдингом с подросткового возраста. Выиграл юниорский турнир «Мистер Вселенная» Национальной ассоциации любительского бодибилдинга (NABBA) в 21 год. В 2014 году занял третье место на турнире Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса (IFBB) Olympia Amateur Europe 2014.

В прошлом году скончался вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу, 46-летний культурист Дмитрий Жигулин. Предварительно причиной смерти называли острую сердечно-сосудистую недостаточность.