Военнослужащие ВДВ России испытают непахнущие носки

Москва, 9 сентября. Военнослужащие воздушно-десантных войск (ВДВ) России испытают сохраняющие нейтральный запах антибактериальные носки во время марша по пересеченной местности. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что тестовую партию непахнущих носков передадут Рязанскому училищу ВДВ. Представитель компании-разработчика «Медь для жизни» отметил, что проведены будут сравнительные испытания. Одна из групп солдат наденет антибактериальные носки, другая получит стандартное армейское обмундирование.

«По итогам испытаний, их медики возьмут соскоб со ступней десантников и выдадут нам официальное заключение», — сообщили в компании.

Носки будут испытывать во время длительного марша по лесистой местности. Изделия содержат наночастицы меди, которые имеют антибактериальные свойства, что позволяет им сохранять нейтральный запах.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все российские боевые самолеты будут оснащены новейшей системой прицеливания при бомбометании, которая прошла проверку в Сирии. Министр подчеркнул, что система максимально доработана, практически до совершенства.