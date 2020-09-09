В России предложили выплачивать сиротам аналог материнского капитала

Новосибирск, 9 сентября. Выпускники детских домов, а также граждане, ушедшие из приемных семей по достижению совершеннолетия, должны иметь право на получение выплаты, аналогичной материнскому капиталу. Такое мнение озвучил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его мнению, каждый совершеннолетний выпускник соответствующего воспитательного учреждения должен иметь право на получение определенной суммы в начале. При этом человек должен сам решать, куда ему потратить эти средства. Как и выплаты на первого ребенка, расходы по ним будут согласованы, а определенный процент воспитанник должен будет получать на руки, считает бизнес-омбудсмен.

«Что если нам обратиться сегодня с предложением в Государственную думу и принять закон «детдомовский», что каждый ребенок, который уходит из детского дома <…> имеет права на определенную сумму в начале», — сказал он.

По мнению Титова, сумма выдаваемой денежной поддержки должна быть не меньше материнского капитала, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее правительством был упрощен процесс подачи заявления о включении детей-сирот в список на получение жилья в Москве. Ранее документы принимали органы опеки и поручительства. Теперь процедура станет проще благодаря тому, что подавать заявления можно в центрах «Мои документы».