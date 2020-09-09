В США оценили опыт войны Германии с СССР

Вашингтон, 9 сентября. Американские аналитики сравнили использование позволяющих оперативно и эффективно принимать решения систем искусственного интеллекта (ИИ) с первоначально успешным опытом гитлеровской Германии в войне с СССР. Материал публикует портал Breaking Defense.

Издание ссылается на мнение исполнительного директора Объединенного центра ИИ Пентагона Нанда Мулчандани, который считает, что победа в войне будущего будет обеспечиваться алгоритмами систем искусственного интеллекта, а не конкретными физическими образцами оружия.

Аналитики Breaking Defense уверены, что специалист говорит об усилении цикла НОРД (наблюдение, ориентация, решение, действие), который военным США предложил стратег Джон Бойд.

«Посмотрите на годы блицкрига Второй мировой войны, когда нацистская Германия имела меньше танков меньшего размера, чем ее противники, но использовала их лучше, ее тактики превосходили крупные, но медленно реагирующие французские и советские соединения», — оценили опыт войны Германии с СССР в издании.

Специалисты полагают, что Мулчандани говорит об автоматизации работы персонала в сферах сбора и анализа поступающих с множества датчиков данных.

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