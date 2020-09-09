Переданного Россией Украине Балуха избили в Киеве

Киев, 9 сентября. Освобожденный Россией в рамках обмена с Украиной Владимир Балух впал в кому после избиения в Киеве. Об этом говорится в заявлении партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Днем во вторник стало известно, что киевская полиция начала расследование по факту избиения Балуха, после которого он попал в реанимацию. Незадолго до этого Порошенко объявил, что Балух собирается присоединиться к его партии, чтобы участвовать в местных выборах 25 октября.

В заявлении партии сообщается, что Балух находится в крайне тяжелом состоянии без сознания.

«Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел», — говорится в сообщении.

Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой», за что предполагается наказание до 15 лет лишения свободы.

В сообщении прокуратуры в Facebook говорится, что правоохранители уже установили место, где находился пострадавший во время нападения, а также «лиц, с которыми он общался».

Балуха в 2017 году в Крыму приговорили к 3,5 года колонии за незаконное хранение боеприпасов. Кроме того, в июле 2018 года его признали виновным в дезорганизации деятельности госучреждений: он ударил одного из сотрудников ФСИН.

В сентября 2019 года Балух вернулся на Украину в рамках одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Балух, живя в Крыму, был убежденным украинским националистом. В 2006 и 2010 году он баллотировался в Верховный совет АР Крым от Конгресса украинских националистов (оба раза безуспешно). После воссоединения Крыма с РФ он демонстративно отказался от российского гражданства. На своей улице он даже повесил табличку «Улица героев Небесной сотни».