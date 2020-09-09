Новые требования Роспотребнадзора могут стать угрозой для аптек

Москва, 9 сентября. Роспотребнадзор разработал новые СаПиНЫ, согласно которым торговая точка, куда товар поставляется грузовым транспортом, должна иметь спецплощадку из козырька и навеса. Однако, как оказалось, данные изменения могут нанести существенный ущерб отечественным аптекам.

Уточняется, что соответствующие площадки по закону нельзя размещать под окнами квартир. Потому Минэкономразвития сочло избыточным новое требование к аптечным организациям. Дело в том, что большинство подобных фармацевтических заведений как раз находятся в жилых домах, сообщает издание «Известия».

Как подчеркивают в министерстве, даже при наличии такой площадки ею нельзя будет воспользоваться в случае размещения аптеки в жилом здании. А если же площадки не будет, то это расценят как нарушение санитарных правил. В результате специалисты Минэкономразвития задались вопросом, прекратят ли аптеки в жилых домах свою деятельность.

Как позже пояснили в Роспотребнадзоре, проект не предусматривает обязательное наличие погрузочно-разгрузочной площадки. Она необходимо лишь для тех случаев, когда доставка товаров осуществляется грузовым транспортом. При этом в надзорном ведомстве отметили, что в действующем СанПиНе уже есть аналогичная норма.