ЦБ запустит в России первый финансовый маркетплейс

Москва, 9 сентября. До конца года в России должна появиться платформа для удаленного получения финансовых услуг и сравнения их стоимости — так называемый маркетплейс, сообщили «Известиям» в Центробанке.

Предполагается, что финансовый маркетплейс позволит россиянам оформлять финансовые продукты без посещения офисов банков. Он будет работать через витрины-агрегаторы уже существующих порталов, среди которых «Банки.ру» и «Сравни.ру».

По данным ЦБ, с конца августа в реестр операторов финансовых платформ включены Мосбиржа и «ВТБ Регистратор». На базе будут предлагаться вклады и облигации.

В ЦБ финансовый маркетплейс сравнивают с крупным интернет-магазином: клиент может добавить в «корзину» товары разных производителей и оплатить все единым счетом. Сервис должен быть бесплатным для клиентов.

Для регистрации на финансовой платформе нужно будет встретиться с ее сотрудником единственный раз. После можно будет открывать депозиты в любом банке, подключенном к маркетплейсу.

Ранее во вторник сообщалось, что банковские договоры, которые сейчас по несколько лет пылятся на складах, могут перевести в электронный формат и поместить в хранилища, обеспеченные надежной защитой. Соответствующий законопроект в ближайшее время должен поступить на рассмотрение в Госдуму.