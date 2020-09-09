Финляндия может облегчить въезд для российских туристов

Хельсинки, 9 сентября. Правительство Финляндии пересмотрит условия посещения страны россиянами в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает интернет-издание Gazeta.SPb.

Глава финского правительства Санна Марин заявила, что кабмин собирается открыть границу для российских граждан при условии, что туристы будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Правила могут распространиться на страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по COVID-19, в число которых финское правительство включило Россию. К таким государствам относятся страны, в которых за последние 14 дней на 100 тыс. населения выявлено более 25 случаев заражений.

Санна Марин отметила, что целью Хельсинки является избежание распространения инфекции на территории Финляндии, а не продление ограничения международного сообщения.

Ранее генконсульство Финляндии сообщало, что финские власти пока не намерены открывать границы с Россией. Ограничение на въезд финские чиновники ввели в конце марта.