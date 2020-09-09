Вильфанд рассказал, ждать ли тепла в центральной части России

Москва, 9 сентября. В ближайшее время в регионах Центрального федерального округа не прогнозируется возвращение теплой погоды. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил специалист, в предстоящие дни жаркой погоды метеорологи не прогнозируют. Тем не менее, в эти выходные погода должна приятно удивить жителей столицы. В Москве ожидаются солнечные дни без осадков. К воскресенью, 13 сентября, температура может вовсе подняться до +20 градусов, однако после этого вновь прогнозируется понижение температуры.

Прохладная и дождливая погода ожидается вплоть до окончания рабочей недели.

«В общем, ждем «бабьего лета». Обязательно заблаговременно сообщим», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее синоптики рассказали, когда жителям России ждать наступления «бабьего лета». По предварительным прогнозам, оно должно наступить примерно после 11 сентября. Специалисты также пояснили, что «бабье лето» довольно непредсказуемо, так как связано с антициклональным характером погоды. Обычно тепло вызвано Азорским максимумом антициклона над Западной Европой, который добирается в том числе до центральной части России.