Эксперт назвала признаки скорой «смерти» смартфона

Москва, 9 сентября. Операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева назвала признаки, которые помогут предсказать скорую «смерть» смартфона. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Явные признаки скорого выхода смартфона из строя — сильный нагрев в стадии покоя и вздувшаяся батарея, отмечает эксперт. Аккумуляторы в гаджетах могут воспламениться, поэтому устройство лучше сразу отнести в сервисный центр или заменить на новое.

Среди связанных со старостью гаджета неисправностей специалист упомянула полосы на дисплее и долгую загрузку приложений.

«В последнем случае ремонт возможен: в сервисе сбросят настройки до заводских и попробуют загрузить приложения вновь. Если появились полосы на экране, то нужно менять стекло, однако легче и в некоторых случаях даже дешевле такое устройство продать на запчасти и купить новое», — рассказала эксперт.

О необходимости смены гаджета также говорят неожиданные перезагрузки и отключения, напомнила специалист.

Ранее эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, почему современные смартфоны могут быстро разряжаться. Специалист посоветовал проверить, какие программы работают в фоновом режиме. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе настроек «Аккумулятор».

Специалист также напомнил, что емкость использующихся в гаджетах литий-ионных аккумуляторов уменьшается на холоде, но предостерег от согревания гаджета феном или с помощью радиаторов отопления.