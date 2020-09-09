Прожиточный минимум для пенсионеров поднимут в ряде регионов РФ

Москва, 9 сентября. Ряд российских регионов установил новый размер прожиточного минимума для пенсионеров в 2021 году. Среди них: Карелия, Марий Эл, Ярославская область и другие регионы РФ.

Это нововведение позволит поднять социальные пособия и обеспечить доплаты для тысяч пожилых жителей со следующего года.

Законодательные собрания Карелии и других регионов внесли изменения в расчет прожиточного минимума, согласно которым фиксированная минимально необходимая сумма для пенсионера республики составит 12 115 рублей. Если ежемесячные выплаты от ПФР будут меньше данного показателя, власти компенсируют пенсионеру недостающую сумму. Так, в Карелии подобные выплаты потребуют почти 900 тысяч рублей бюджетных средств.

Размер прожиточного минимума устанавливается на основе данных о продовольственной корзине, стоимости услуг ЖКХ и других товаров и услуг первой необходимости. Ранее партия «Справедливая Россия» выступила с призывом пересмотреть механизм формирования минимумов, увеличив их не менее чем в два раза.

Напомним, что значительное число российских пенсионеров с начала будущего года может рассчитывать на увеличение социальных выплат. Повышение произойдет с 1 января 2021 года за счет плановой индексации, которая проводится ежегодно, и размер которой зависит от процента инфляции. Прибавку получат все неработающие пенсионеры.

Кроме того, российские пенсионеры, получающие небольшую пенсию (до десяти тысяч рублей в месяц), с 1 января 2021 года начнут получать на 600 рублей больше.