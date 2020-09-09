Скончался оскароносный сценарист Рональд Харвуд

Лондон, 9 сентября. Британский драматург и сценарист Рональд Харвуд скончался в возрасте 85 лет.

Родные писателя сообщили изданию Telegraph, что Харвуд скончался во вторник в своем доме в Сассексе.

Харвурд получил «Оскар» за сценарий к ленте «Пианист» в 2003 году. В 1983 году он был номинантом премии за фильм «Костюмер». В 2007 году Харвуд удостоился третьей номинации на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к кинофильму «Скафандр и бабочка», основанному на мемуарах Жана-Доминика Боби. За эту работу он также получил премию BAFTA и еще ряд престижных кинонаград.

В 2010 году драматург получил рыцарский титул.

Отметим, несколькими днями ранее стало известно о смерти чешского кинорежиссера, актера и сценариста Иржи Менцеля. Как сообщал «МИР24», Менцель дебютировал в кино в 1960 году. Свою короткометражку «Панельные дома» он снял, будучи студентом третьего курса Академии музыкального искусства в Праге.

Известность режиссеру принесла картина «Поезда под особым наблюдением». Картина получила премию «Оскар» как лучший иностранный фильм в 1968 году. Кроме того, фильм был удостоен главной премии на Международном кинофестивале в Мангейме-Гейдельберге и премии BAFTA.