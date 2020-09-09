Российские пенсионеры смогут выбрать банк для получения выплат

Москва, 9 сентября. Российским пенсионерам дадут право самостоятельно выбирать банк для получения выплат. Об этом со ссылкой на разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) законопроект сообщает портал PRIMPRESS.

По словам заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова, закон ведомство разработало, чтобы упрочить конкуренцию на финансовом рынке. В антимонопольной службе уверены, что решать, в каком банке получать пенсию, должны сами пожилые граждане. Делать это можно будет не только в банке, с которым у ПФР заключен договор, но и в любом другом, о котором заявит сам получатель выплаты.

В настоящее время закон проходит согласование с профильными ведомствами. В ФАС считают, что его принятие позволит россиянам беспрепятственно получать пенсионные выплаты в наиболее предпочтительной для них кредитной организации.

«При выборе банка они смогут исходить из предлагаемых им дополнительных услуг, программ лояльности и других преимуществ, а не из того, заключено ли соглашение у организации с Пенсионным фондом», — отметил Кашеваров.

Ранее стало известно, что исходя из основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год пенсии неработающих пенсионеров в России должны к новому году вырасти в среднем до 17,5 тысячи рублей в месяц. В планах указывается, что средняя пенсия для неработающих пенсионеров по старости должна составить 17 432 рубля.