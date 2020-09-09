Крупное пособие смогут получить жены призывников с 8 сентября

Москва, 9 сентября. В России из федерального бюджета регионам выделят субвенции на выплаты беременным женам призывников и ежемесячные пособия на детей таких военнослужащих. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу 8 сентября.

Пособие жене призывника, готовящейся стать матерью, фиксированное и не зависит от размера дохода: 28 511 рублей.

Чтобы получить выплату, супруге призывника нужно обратиться в любой орган соцзащиты или ближайший МФЦ. Потребуется несколько документов, среди которых заявление, медсправка из женской консультации, справка из воинской части, свидетельство о заключении брака, паспорта и реквизиты счета, куда будут переводится деньги.

На время службы также есть дополнительные выплаты: на каждого ребенка полагается фиксированное ежемесячное пособие, размер которого составляет 12 219 рублей. Чтобы оформить пособие, матери нужно написать заявление в МФЦ. Из документов потребуются паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справка из воинской части, реквизиты счета в банке.

Отметим, с 1 октября вырастут зарплаты бюджетников, оклады военных и военные пенсии на 3%. Об индексации зарплат сообщается в соответствующем распоряжении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Подробности читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.