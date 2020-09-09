Бывшую солистку SEREBRO в винтажном белье сравнили с Белоснежкой

Москва, 9 сентября. Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук опубликовала в своем Instagram откровенный снимок в винтажном белье. Подписчики высоко оценили фото, сравнив певицу с героинями сказок.

Фотография, на которой Кищук, слегка раздвинув ноги, позирует на кровати в блестящем платье, собрала более двухсот тысяч лайков.

«Алиса в стране чудес», — написал один из пользователей.

Идея сравнить Кищук со сказочной героиней пришла в голову многим.

«Белоснежка», — оставил комментарий другой пользователь.

Кищук регулярно публикует откровенные снимки в своем Instagram. Так, летом она опубликовала на своей странице кадры эротической фотосессии. Девушка предстала перед камерой в черном топе с оголенной спиной и стрингах, которые обнажили ее ягодицы. Кищук приняла позу, которая позволила максимально хорошо разглядеть ее татуировку. Поклонники пришли в восторг от оголенных бедер певицы и осыпали ее комплиментами.

Некоторые предположили, что на бедре певицы красуется все же не настоящее тату, а временное или нарисованное краской специально для фотосессии. Кищук оставила предположения фанатов без комментариев.

А зимой она опубликовала в своем Instagram-аккаунте провокационную фотографию, чем серьезно раззадорила некоторых поклонников. Девушка позировала в необычно сексуальном образе — на ней лифчик с веревочкам, который едва прикрывает ее пышный бюст, черные трусы и колготки, натянутые до талии.