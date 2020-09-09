Россиянам с детьми напомнили о пособии в 15 тысяч рублей

Москва, 9 сентября. Часть российских семей с детьми до трех лет в сентябре может получить по 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщает KONKURENT.RU.

Для получения материальной поддержки семьям необходимо соответствовать некоторым условиям. В них должны воспитываются дети до трех лет — получить выплату родители смогут на детей, родившихся в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года.

Пенсионный фонд России (ПФР) в апреле, мае и июне начислял по пять тысяч рублей на детей в этой возрастной группе. Не оформившие выплату в установленные месяцы родители могут забрать ее сразу за все три месяца, напоминают в издании.

Для получения материальной поддержки необходимо подать заявление в ПФР. Срок приема заявок истекает 30 сентября. На начало сентября деньги на детей еще не получили около трех тысяч семей, уточнили в издании.

Ранее экономист и бизнесмен Антон Любич заявил, что выплаты семьям с детьми и работникам бюджетной сферы, которые участвуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, позитивно скажутся на экономике России.

Выплаты помогут потерявшим работу россиянам не умереть с голоду физически, а предприятиям — сохранить платежеспособный спрос.

В то же время экономист спрогнозировал дефицит бюджета. Показатель, по мнению Любича, может достигнуть пяти триллионов рублей, однако средства могут быть восполнены из резервных фондов и за счет облигаций.