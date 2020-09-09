Россияне смогут получать компенсации за недоплаченные пенсии за счет ПФР

Москва, 9 сентября. Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, обязывающий Пенсионный фонд РФ выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Руководитель фракции Сергей Миронов отметил, что сотрудники ПФР «часто допускают ошибки при исчислении трудового стажа и начислении пенсий».

«Из-за этого люди получают меньшие суммы, чем им положено. По нашему мнению, в таких случаях ПФР должен выплачивать пенсионерам справедливую компенсацию — проценты на сумму недоначисленных денежных средств», — цитирует «Царьград» парламентария.

Ранее Счетная палата провела аудит, в результате которого выяснилось, что заниженные пенсии россияне могут получить из-за ошибок, связанных с заполнением документов, неправильного ведения пенсионных счетов, присвоения одного СНИЛС нескольким гражданам. После проверки около 90 тыс. счетов пенсионеров выяснилось, что недоплата составляет 2,2 млрд рублей.

Миронов подчеркнул, что «такие ошибки недопустимы». По его словам, пенсионеры не должны страдать из-за ошибок ПФР, чьи сотрудники получают зарплату без задержек.

«По нашему мнению, компенсации пенсионерам нужно выплачивать за ошибки ПФР, которые возникли или тянутся с начала 2015 года», — подчеркнул политик.

Поскольку из-за допущенных ошибок никто не понес ответственность, парламентарий предлагает «создать такую систему, чтобы сотрудники фонда ответственно подходили к исчислению трудового стажа и назначению пенсий, чтобы любая подобная ошибка приводила к финансовым потерям фонда».

Ранее сообщалось, что, согласно проекту основных характеристик бюджета ПФР на 2021 год, пенсии неработающих пенсионеров в России должны к новому году вырасти в среднем до 17,5 тыс. рублей в месяц. В планах указывается, что средняя пенсия для неработающих пенсионеров по старости должна составить 17 432 рубля.